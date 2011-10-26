Алексей AleksRFAleksRF
38 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
11 лет назад
Проект закончен в оговоренный срок. Все что требовалось на сайте выполнено. Алексей постоянно на связи, без задержек отвечает на вопросы по проекту. Работали по 50% предоплате, проблем не было. Человеку можно доверять.
Ответный отзыв
Всем доволен
$50
10 баллов
11 лет назад
С Алексеем сотрудничал в первые. Необходимо было сделать некоторые доработки по оптимизации сайта. Алексей справился на все 100% . Был рад, что остановился именно на этом фрилансере. Так как Сайт постоянно нужно развивать, думаю, что еще не раз воспользуюсь услугами Алексея. Алексей, Большое спасибо за качественную работу!
Ответный отзыв
Работой с Дмитрием доволен. Дмитрий человек, адекватный, внес аванс, содействовал ходу работ отвечая на рабочие моменты. приятно работать с этим заказчиком. Спасибо за выбор.
$20
10 баллов
12 лет назад
+ 10. Второе успешное сотрудничество.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Все хорошо.
$200
10 баллов
12 лет назад
Хорошая работа.
Ответный отзыв
Всем доволен
$20
10 баллов
12 лет назад
Алексей с честью выиграл бой у службы поддержки моего хостинга :). Сайт тоже простой и качественный - как требовалось.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. С оплатой все в порядке. В ходя проекта Дарья содействовала его скорейшему выполнению.
Веб-программирование
12 отзывов
$15/час
от $90от 1 дня
нет рейтинга