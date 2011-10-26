AleksRF

Алексей AleksRF

 
38 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Программирование любой сложности

Я специализируюсь на программировании (php 7, 8, laravel 9, java)

Телеграм @aleksrf

PHPLaravelJava
Отзывы заказчиков
vitus_kor
Кораблев 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Проект закончен в оговоренный срок. Все что требовалось на сайте выполнено. Алексей постоянно на связи, без задержек отвечает на вопросы по проекту. Работали по 50% предоплате, проблем не было. Человеку можно доверять.
Всем доволен
Ответный отзыв
Silkworm
Дмитрий 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Качественная единоразовая оптимизация сайта
С Алексеем сотрудничал в первые. Необходимо было сделать некоторые доработки по оптимизации сайта. Алексей справился на все 100% . Был рад, что остановился именно на этом фрилансере. Так как Сайт постоянно нужно развивать, думаю, что еще не раз воспользуюсь услугами Алексея. Алексей, Большое спасибо за качественную работу!
Работой с Дмитрием доволен. Дмитрий человек, адекватный, внес аванс, содействовал ходу работ отвечая на рабочие моменты. приятно работать с этим заказчиком. Спасибо за выбор.
Ответный отзыв
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Перенести сайт с домена на домен.
+ 10. Второе успешное сотрудничество.
Доволен сотрудничеством. Все хорошо.
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rva
63 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов(-1)
$200
10 баллов
12 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Хорошая работа.
Всем доволен
Ответный отзыв
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Очень простой сайт
Алексей с честью выиграл бой у службы поддержки моего хостинга :). Сайт тоже простой и качественный - как требовалось.
Адекватный заказчик. С оплатой все в порядке. В ходя проекта Дарья содействовала его скорейшему выполнению.
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Веб-программирование
12 отзывов
$15/час
от $90от 1 дня
нет рейтинга