Создать сайт одностраничник - о коте

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок280 просмотров
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Необходимо сделать сайт одностраничник - о коте для вязки

Оригинал сайта http://www.tigriko.ru/

Есть фотографии. ТЗ как такового - нет

Подразделы (абзацы) могут быть такие:

Общая информация о коте (родословная, достижения)

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Как проходит сама вязка - услуги которые предоставляются

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Награды

Наши фото

Наше потомство

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Отзывы о нас - 3 отзыва

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Готов выслушать Ваши рекомендации по созданию такого сайта.

Сайт не предполагает постоянного наполнения. Разве что очередные фотографии с выставок (не частые) и нового потомства

Прошу указывать стоимость

10 лет назад
wwwzebra
Роман 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
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