Создать сайт одностраничник - о коте

Яркий одностраничник для туристического агентства: ...
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Коллеги!
Необходимо сделать сайт одностраничник - о коте для вязки
Оригинал сайта http://www.tigriko.ru/
Есть фотографии. ТЗ как такового - нет
Подразделы (абзацы) могут быть такие:
Общая информация о коте (родословная, достижения)
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Как проходит сама вязка - услуги которые предоставляются
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Награды
Наши фото
Наше потомство
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Отзывы о нас - 3 отзыва
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Готов выслушать Ваши рекомендации по созданию такого сайта.
Сайт не предполагает постоянного наполнения. Разве что очередные фотографии с выставок (не частые) и нового потомства
Прошу указывать стоимость
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