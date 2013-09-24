Требуется php/javascript программист (middle) с опытом работы от 2х лет для доработки сайта. Необходимо: переписать проект используя Yii фреймворк и создать административную панель для агентств.
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Сделать сайт под ключ по оптовой продаже колготок хотим видеть хороший дизайн, форма заказа, продающие счетчики.За все про все 1500 рублей.
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