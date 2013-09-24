Городской сервис, портал.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К САЙТУ ЗНАКОМСТВ За основу берется сайт http://mylove.ru который копируется один в один (100%), полностью сохраняя всю структуру, сервисы, возможности и тд, но слегка отличный по дизайну. Доменное имя будущего ресурса будет определено заказчиком, ...
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Здравствуйте, необходима разработка сайта "под ключ" по примеру одного сайта (056.ua). Также требуется разработка ТЗ, дизайн и возможно дальнейшее сопровождение.
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