Городской сервис, портал.

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт30 заявок227 просмотров
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Здравствуйте, необходима разработка сайта "под ключ" по примеру одного сайта (056.ua). Также требуется разработка ТЗ, дизайн и возможно дальнейшее сопровождение.

10 лет назад
suomi2000
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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