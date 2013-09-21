Создание сайта

$100
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок228 просмотров
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Сайт несложный, 5-6 страниц, дизайн простой. Создание реферальных ссылок, для тех кто умеет, тоже должно быть не сложно. Основной упор на работу со статистикой. И работа с такой платежной системой как PayPal. Хостинг и домен не требуется, только собрать сайт. Далее будет подробнее, желательно наличие связи через MTS.

10 лет назад
Silvu
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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