Сайт для салона красоты

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки178 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен сайт для салона красоты.

Нужен с уникальным дизайном. Шаблонник-не подойдет.

Нужен сайт на Вордпрессе.

http://artist-salon.ru/ Посмотрите пожалуйста сайт этого салона,мы хотим что -то такое...в стиле Франции,Парижа...название нашего салона "Deesse de beaute" с французского переводится богиня красоты.

Наш салон в оливковом цвете.

Интересует цена-срок.

Перед тем как выбрать исполнителя,нужно посмотреть на макет. Как будет выглядеть.

Поэтому,просим прилагать к заявкам макеты.

Ждем ваших заявок

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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