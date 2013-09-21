Каталог офисной мебели

Необходимо разработать дизайн следующих страниц: главная страница, страница каталога с товарами, карточка товара, информационная страница, контакты. Возможен вариант работы под ключ. На хостинге уже установлен opencart (oStore)1.5.5.1.1.

Функционал движка, позволяет настроить все необходимое, много гибких модулей..

По настроению нравится такой вариант – directoria-mebel.ru/ , темные тона, вензельный фон. Только без корзины, авторизации и прочего барахла для интернет магазина. Немного подробней во вложении.

Оплата пошаговая, по результатам: показываете дизайн - высылаю первую часть, верстаете - следующая часть, настройка под ключ - последня част.

Если договариваемся только на дизайн - то подход индивидуальный. Цена до 100$