Нужен сайт на WP

Сайт под ключ, даю аналогичный сайт и вы делаете дизайн в их стиле. Более подробно на мыло или скайп

Сайт нужно под ключ, даю место на хосте. Заказы есть постоянные, сайты несложные, но делать нужно быстро.

Если есть желание давайте пробовать.