Создание 2 сателлитов на html (танцы)

$70
Сайты «под ключ»Завершен7 заявок172 просмотра
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Здравствуйте

Нужно создать 2 простеньких сайта-сателлита в виде визиток региональных школ танцев. Простой html или движок (лучше первый вариант).

Бюджет 2000 руб/$70.

Требования:

- тематический дизайн (можно паблик, но переделанный)

- 7-10 страниц с уник. текстами: услуги, о школе, контакты, информация о танцах - всего около 10-15к симв

- тексты - ручной рерайт или копирайт - никакого синонимайза и пр

- к текстам добавить картинки

Далее возможен переход на постоянное сотрудничество - такие сайты нужны достаточно часто.

Прошу указывать сроки и стоимость выполнения этой работы.

HTML
10 лет назад
indexio
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
tarrri
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$70
6 дней
Действительно адекватный и приятный в общении исполнитель. Сайты созданы точно в срок, качество на высоте.
Очень хороший работодатель! Задача была поставлена подробно и четко. Все тонкости согласованы очень оперативно. Оплата поступила моментально после сдачи проекта. Большое спасибо! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем.
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