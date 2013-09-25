Создание 2 сателлитов на html (танцы)

Здравствуйте

Нужно создать 2 простеньких сайта-сателлита в виде визиток региональных школ танцев. Простой html или движок (лучше первый вариант).

Бюджет 2000 руб/$70.

Требования:

- тематический дизайн (можно паблик, но переделанный)

- 7-10 страниц с уник. текстами: услуги, о школе, контакты, информация о танцах - всего около 10-15к симв

- тексты - ручной рерайт или копирайт - никакого синонимайза и пр

- к текстам добавить картинки

Далее возможен переход на постоянное сотрудничество - такие сайты нужны достаточно часто.

Прошу указывать сроки и стоимость выполнения этой работы.