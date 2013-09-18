Сайт ИМ кормов для животных и вызова ветеренаров

Нужно сделать сайт с своим движком (каркас сайта, админка, новости, статьи, основная часть которая будет в ТЗ, регистрация пользователей). Движок должен быть продуман под СЕО, т.е. мета-теги, карта сайта и тд. Сама суть сайта - ...
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Название: ветеринарный салон | Урл:........ru
ПРЕДОПЛАТА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО СИМВОЛИЧЕСКОЙ!
Важно в ответе указать: цену, сроки, цмс. Без указания в ответе данных параметров, да же в формате предположительно - предложение игнорируется.
ЗАДАНИЕ:
Простой дизайн (минимализм), в шапке яркая тематичная картинка, но не единое фото на всю шапку. Картинка должна иметь возможность изменятся в зависимости от раздела (жесткая привязка), в котором показывается со всеми атрибутами/тегами для картинок.
В шапке:
• отдельный блок контактов (хтмл),
• блок ссылок на группы в соц сетях : твитет, фейсбук, вкантакте, гугл плюс
• поиск, ЗАМЕТНЫЙ, по всем разделам сайта и каталога
Основное меню в шапке:
• о нас (при наведение появляется ОДИН всплывающий блок со ссылками на: новости, акции, юр.информация, о компании),
• врачи,
• контакты,
• товары (при наведение появляется ОДИН всплывающий блок (структурно) со ссылками на: разделы, бренды и подраздел бренда),
• консультации (при наведение появляется ОДИН всплывающий блок (структурно) со ссылками на: задать вопрос и посмотреть ответы по тегу (список тегов: тематика вопросов – ответов) , теги задаем мы при написание ответа. Это раздел, где люди могут задать публичный вопрос и получить ответ, а также прочитать ответы на вопросы других.
На главной:
информационные блоки с анонсами последних и назначенных к обязательному показу анонсов материалов из разделов: новости, врачи, популярные товары, разное не из меню.
На всех страницах:
место под 1 баннер рядом с шапкой или в шапке, с возможностью при создании баннера, назначать на каких страницах его показывать.
Место под блоки с анонсами, с возможностью назначать на каких страницах и что показывать.
Карточка товара:
• основная картинка товара и привью для показать доп картинки если есть
• краткое описание товара
• доступность. Если не доступно, то цены и кнопка купить не показывается.
• Цена и цена по акции, если таковая есть
• полное описание товара
• возможность выбора количества и веса (если вес можно выбрать)
• хтмл блок под доп инфу и вспомогательные ссылки типа: доставка, оплата, и тп
Регистрация:
• Мыло
• Телефон
• Адрес (выбирается: город, Вносится: улица, дом и квартира) изначально определенный город по умолчанию
• ФИО
Каталог:
Тип товара, бренд, раздел, под раздел (если есть), наименование, наименование с весом если есть. Все разделы , если есть, то отображаются в урле
Сортировка:
• По разделам глубже и цене: от меньшего, от большего. Виде настройки показать: далее блоки для выбора
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