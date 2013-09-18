Сайт ИМ кормов для животных и вызова ветеренаров

Название: ветеринарный салон | Урл:........ru

ПРЕДОПЛАТА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО СИМВОЛИЧЕСКОЙ!

Важно в ответе указать: цену, сроки, цмс. Без указания в ответе данных параметров, да же в формате предположительно - предложение игнорируется.

ЗАДАНИЕ:

Простой дизайн (минимализм), в шапке яркая тематичная картинка, но не единое фото на всю шапку. Картинка должна иметь возможность изменятся в зависимости от раздела (жесткая привязка), в котором показывается со всеми атрибутами/тегами для картинок.

В шапке:

• отдельный блок контактов (хтмл),

• блок ссылок на группы в соц сетях : твитет, фейсбук, вкантакте, гугл плюс

• поиск, ЗАМЕТНЫЙ, по всем разделам сайта и каталога

Основное меню в шапке:

• о нас (при наведение появляется ОДИН всплывающий блок со ссылками на: новости, акции, юр.информация, о компании),

• врачи,

• контакты,

• товары (при наведение появляется ОДИН всплывающий блок (структурно) со ссылками на: разделы, бренды и подраздел бренда),

• консультации (при наведение появляется ОДИН всплывающий блок (структурно) со ссылками на: задать вопрос и посмотреть ответы по тегу (список тегов: тематика вопросов – ответов) , теги задаем мы при написание ответа. Это раздел, где люди могут задать публичный вопрос и получить ответ, а также прочитать ответы на вопросы других.

На главной:

информационные блоки с анонсами последних и назначенных к обязательному показу анонсов материалов из разделов: новости, врачи, популярные товары, разное не из меню.

На всех страницах:

место под 1 баннер рядом с шапкой или в шапке, с возможностью при создании баннера, назначать на каких страницах его показывать.

Место под блоки с анонсами, с возможностью назначать на каких страницах и что показывать.

Карточка товара:

• основная картинка товара и привью для показать доп картинки если есть

• краткое описание товара

• доступность. Если не доступно, то цены и кнопка купить не показывается.

• Цена и цена по акции, если таковая есть

• полное описание товара

• возможность выбора количества и веса (если вес можно выбрать)

• хтмл блок под доп инфу и вспомогательные ссылки типа: доставка, оплата, и тп

Регистрация:

• Мыло

• Телефон

• Адрес (выбирается: город, Вносится: улица, дом и квартира) изначально определенный город по умолчанию

• ФИО

Каталог:

Тип товара, бренд, раздел, под раздел (если есть), наименование, наименование с весом если есть. Все разделы , если есть, то отображаются в урле

Сортировка:

• По разделам глубже и цене: от меньшего, от большего. Виде настройки показать: далее блоки для выбора