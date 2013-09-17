Сервис автопистинга объявлений

Нужно сделать сайт с своим движком (каркас сайта, админка, новости, статьи, основная часть которая будет в ТЗ, регистрация пользователей). Движок должен быть продуман под СЕО, т.е. мета-теги, карта сайта и тд.

Сама суть сайта - пользователь регистрируется, вносит свое объявление в нашу форму, выбирает сайты для постинга, дальше сайт в автоматическом режиме отправляет объявления на выбраные сайты. Сайты АПИ не предоставляют, значит нужно под каждый сайт делать отдельный модуль. После постинга объявление отслеживается, т.е. его можно изменить, удалить ( если позвоняет доска). Таких сайтов будет от 30-50. Дальше они будут пополнятся и нужно будет додавлять их.