Требуется Интернет-магазин дверей.

Примеры:

http://dveri.com/

http://dveribravo.ru/

http://www.dveryoptom.com/

Нужен дизайн сайта, фирменный стиль, логотип. Интуитивно понятный. Большие картинки, фото. Возможность добавления товара в корзину. Описание к каждой позиции. Домена и хостинга пока нет. Основная ставка на двери для Государственных учреждений - дет.садики, школы, больницы, правительство и т.д. Использовать наименование: "КОНСУЛ", "Официальный поставщик гос.услуг" (может меняться). Номера телефонов: 8(495)255-0084, 8(925)251-8784. Логотип прилагается. Его можно видоизменять под проект по продаже дверей.

Также требуется разработать дизайн визиток, каталогов, буклетов и прочих рекламных материалов... условия обсудим отдельно.