Создание фан-сайта "под ключ"

Собственно, сабж: нужно создать сайт (дизайн, верстка и программирование)

Цель сайта: место встречи и общение поклонников творчества одной мадам. Есть же сайты типа "Мир Гарри Поттера", "Мир книг Анжея Сапковского", мне надо такое же.

Пример того, что мне нужно: http://www.dragonlance.ru/

Здесь меня устраивает структура (обратите внимание, есть форум и гостевая книга). Я хочу такое же за некоторыми нюансами (структуру вышлю) в дизайне.

Дизайн: особых изысков не требуется. Можно взять готовый шаблон и немного подделать. Единственное требование: красивая уникальная шапка. Нравится такое: http://laurellhamilton.ru/index/gl/0-8 . Под "нравится" понимаю фотоколлаж в шапке, цвет и картинки будут другие (предоставлю).

CMS: MODx

Оплата производится 2мя частями: 50% - после согласования, отрисовки и верстки дизайна; 50% - после сдачи готового проекта.

Подробного ТЗ у меня нет, так как я не знаю, как его написать. Но могу сделать его по предоставленному образцу, могу объяснить, что мне нужно.

Если у вас есть опыт создания подобных ресурсов, указывайте это в заявке. К вам будет особое внимание.