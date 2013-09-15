Создание и продвижение сайта в поисковике

Создание и продвижение сайта в топ 5 яндекса.

Есть уже готовый сайт,но нужно его пересоздать,т.к. сайт сделан на флеше и текст плохо индексируется.

сайт: ex-buy.ru (на данный момент домен отключен,перейти можно по ссылке http://sergeytimoshenko93.wix.com/sergey)

ключевые слова: экстендер,купить экстендер,proextender.