Написать ТЗ под проект "Городской портал"

Необходимо разработать сайт компания занимающейся микрофинансовой деятельностью.Вкратце, что требуется : главная страница , 5-7 внутренних страниц, возможность регистрации и входа для пользователей с личной страничкой.Заинтересованным в реализации проекта,в личной переписке приведу пример сайта , на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример ТЗ находится в файле, от вас необходимо написать стандартное ТЗ на разработку портала исходя из примера.
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