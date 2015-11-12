Написать ТЗ под проект "Городской портал"

Сайты «под ключ»Завершен6 заявок234 просмотра
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Пример ТЗ находится в файле, от вас необходимо написать стандартное ТЗ на разработку портала исходя из примера.

10 лет назад
anton84w
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
7 дней
Отлично
Спасибо за приятное сотрудничество!
silver_php1
Максим 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
4 дня
Отлично
Отличный заказчик.
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