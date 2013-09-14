Создание сайта клуба нумизматов

Сделать сайт-страницу для гостиницы. Есть основной сайт, этот нужен только для продвижения по ключевой фразе, поэтому несколько фотографий, текст для SEO (текст предоставлю) и ссылки на основной сайт. Если можете сделать версию и для мобильных ...