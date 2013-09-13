Сайт для театра, В прицепе тз на главную страницу, и дизайн всех основных страниц сайта. Дизайн есть в psd необходимо сделать техническую часть сайта. Изначально сайт предполагалось реализовывать на joomla 2,5 , но рассмотрю и другие варианты, если нужны будут еще какие либо подробности пишите в личку.