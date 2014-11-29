Программист PHP (Phalcon Framework желательно)

Требуется сделать сайт в соответствии с тех.заданием. Образец дизайна в аттаче. Весь дизайн уже готов! CMS желательна Drupal или ModX. Пожалуйста пишите сроки выполнения и условия оплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем в команду единомышленника, обладающего аналитическим складом ума, имеющего навыки и опыт программирования, а также общие представления о дизайне и эстетике, желание развиваться.
Основные обязанности:
Участие в разработке web-сервисов компании.
Пожелания к кандидату:
- PHP, желателен опыт работы с Phalcon Framework;
- опыт в разработке интерфейсов пользователя;
- опыт работы с HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery, MySQL, XML;
- желательно иметь навыки работы с графическим программным обеспечением, ориетироваться в современных CMS;
Приемлемые для нас виды взаимодействия:
— удаленная работа с регулярной фиксированной оплатой + бонусы, при условии, что уровень вашей самоорганизации достаточно высок, чтобы соблюдать сроки и договоренности.
- сдельная оплата труда, выполнили проект/задачу, получили оплату.
Ждем ваши заявки с небольшим описанием в вольной форме о себе и своем опыте (в том числе ссылки на работы/проекты, в которых участвовали), а также пожелания к оплате труда.
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