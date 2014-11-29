Программист PHP (Phalcon Framework желательно)

Приглашаем в команду единомышленника, обладающего аналитическим складом ума, имеющего навыки и опыт программирования, а также общие представления о дизайне и эстетике, желание развиваться.

Основные обязанности:

Участие в разработке web-сервисов компании.

Пожелания к кандидату:

- PHP, желателен опыт работы с Phalcon Framework;

- опыт в разработке интерфейсов пользователя;

- опыт работы с HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery, MySQL, XML;

- желательно иметь навыки работы с графическим программным обеспечением, ориетироваться в современных CMS;

Приемлемые для нас виды взаимодействия:

— удаленная работа с регулярной фиксированной оплатой + бонусы, при условии, что уровень вашей самоорганизации достаточно высок, чтобы соблюдать сроки и договоренности.

- сдельная оплата труда, выполнили проект/задачу, получили оплату.

Ждем ваши заявки с небольшим описанием в вольной форме о себе и своем опыте (в том числе ссылки на работы/проекты, в которых участвовали), а также пожелания к оплате труда.