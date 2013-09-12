Дизайн сайта и его разработка

Сайт должен быть прост в использовании. Мне нравится идея сайта www.samurai154.ru,нравится как слева перечислены подразделения, шрифт нравится.Мне нужен симпотичнее. Описание из роллов и т.д. мне не нравится. Дешево, безвкусно Я хочу, чтобы люди глядя только на сайт хотели ...