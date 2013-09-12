Необходима разработка интернет-магазина.

Хочу поменять движок в интернет-магазине http://mastertrg.ru/. Необходима консультация по выбору движка (сейчас самописный). Так же необходимо сделать новый магазин по дизайну похожий на старый. По функционалу немного расширенный. Склоняюсь к платным cms. Возможно битрикс.

Просьба обращаться только опытным командам, с портфолио и отзывами, и выдерживающими сроки. Устал от вечно пропадающих и исчезающих веблансеров. Оплата поэтапная.