Сайт-визитка с флэшом+слайдер на главное странице

Добрый день! Требуется сделать сайт онлайн выкупа домов на определенный период на Wordpress. Сайт по выкупу домов, описание вкратце – есть дома и отели в Италии, Испании и др.странах, данная недвижимость продается, если точнее выкупать, на определенные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основа http://www.moikoff.ru/
схема проезда принцип аналогичный как у них
На главной странице три раздела
Главная-Прайс Листы-Контакты
потом слайдер из фотографий (фото нужно отретушировать и обработать что б было более красиво)
перенести информацию о ценах с визиток
Интересует цена и сроки
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