Сайт-визитка с флэшом+слайдер на главное странице

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок145 просмотров
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Основа http://www.moikoff.ru/

схема проезда принцип аналогичный как у них

На главной странице три раздела

Главная-Прайс Листы-Контакты

потом слайдер из фотографий (фото нужно отретушировать и обработать что б было более красиво)

перенести информацию о ценах с визиток

Интересует цена и сроки

10 лет назад
armcoach
Филипп 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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