Создание сайта услуг на платформе 1С-Битрикс

Добрый день! Требуется сделать сайт онлайн выкупа домов на определенный период на Wordpress. Сайт по выкупу домов, описание вкратце – есть дома и отели в Италии, Испании и др.странах, данная недвижимость продается, если точнее выкупать, на определенные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт для консьерж-компании. Перечень работ:
ПОдготовительные работы и проектирование:
1. Написание подробного технического задание с раскрытием функционала
Продукт, установка CMS
2. Лицензия «1С-Битрикс: Управление сайтом» ред. «Малый бизнес»,
3. Установка CMS – «1С-Битрикс: Управление сайтом» ред. «Малый бизнес», позволяющая редактировать панель навигации, структуру сайта, графическую и текстовую информацию во всех разделах сайта.
Функциональное программирование
4. Шаблонизация предоставленной верстки (страницы сайта- главная и внутренние предоставляются нашим дизайнером)
5. Настройка информационных блоков разделов сайта в соответствии с необходимыми полями предусмотренными макетом и техническим заданием
6. Настройка информационных блоков раздела «Подарки», "Цветы", «Услуги» в соответствии с необходимыми полями на основе инструмента «Каталог» с добавлением в корзину (с последующим расширением до оплаты на сайте)
7. Модуль оплаты на сайте
8. Создание трансляции каталогов партнеров на сайте
Пользователи и закрытые разделы
8. Авторизация пользователей и разграничения доступов
9. Организация закрытого раздела интерфейса пользователя (личного кабинета)
10. История переписки с клиентом
11. Календарь событий
Модули
12. Модулей баннеров
13. Фото/Видео галерея
14. Форма обратной связи
Оптимизация, SEO
16. Размещение социальных сетей (новости автоматически расшариваются в соцсети)
17. Установка счетчика посещаемости
Организация структуры и наполнение
20. Создание структуры сайта в соответствии с предоставленной иерархической структурой разделов и страниц сайта.
Все конкретика предоставляется по переписке
Алена
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен сайт аналог apartamenty.kz, kvartirka.su Желательно самопис, а не джумла и тд. указывайте цену. срочность не так важна. желательны примеры ваших работ на эту тему и с подобным функционалом. Форум не нужен. Можно частями сначала ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужны 3 сайта - лэндинги Подобные http://ra-origami.ru/ http://seo.artantonio-plus.ru/ http://prolanding.ru/ Сколько стоит каждый. Отдельно дизайн и верстка. Сроки. Условия сотрудничества.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Продающая страница, с возможностью регистрации подписчиков и возможностью оплаты курсов и т.д. ТЗ есть.Завершен10 лет назад
Добрый день. Требуется исполнитель для написания технического задания на дизайн и функционал сайта. Компания строительного сектора, специализация банковское строительство. Вкратце, как это видится: 1 - изучаете специфику, топ выдачи, конкурентов.. предлагаете краткий оригинальный функционал сайта (страницы, назначение страниц, ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужно сделать сайт спортивной тематики посвященный ставкам на спортивные события. подразумевается продажа прогнозов на спорт мероприятия. CMS бесплатная должна быть, но с фотогалереей. Сайт состоит из 5-8 страниц. логотип уже есть. Более подробная информация при ...Завершен10 лет назад
- $500
Требуется сделать сайт по вложенным макетам. Просьба подавать заявки только тем, кто посмотрел макеты и уверен что сможет выполнить работу в указанный срок.Завершен10 лет назад
Кратко-Сделать сайт в виде старинной книги сказок. Это книга не должна быть на весь экран. Да, она занимает большую часть сайта, но вверху есть место для названия компании и контактных данных. Сама книга лежит на ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2000
Авто СДЛ, цели - продажа рекламы и товаров Добрый день. Нужен авто-СДЛ! Без вирусов! Без ссылок (скрытых, явных и т.п.) на внешние ресурсы! Движок, джумла, вордпресс, ваше предложение? Интересует авто сайт с максимальным количеством возможных страниц с автопубликацией. Скрипт публикации ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужна копия сайта www.teplocontrol.info/ Делать нужно на Joomla 2.5 или 3.0 100% повторить визуальную, структурную и техническую части. Наполним сами. Жду сроки и цены.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад