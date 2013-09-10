Создание сайта услуг на платформе 1С-Битрикс

Требуется создать сайт для консьерж-компании. Перечень работ:

ПОдготовительные работы и проектирование:

1. Написание подробного технического задание с раскрытием функционала

Продукт, установка CMS

2. Лицензия «1С-Битрикс: Управление сайтом» ред. «Малый бизнес»,

3. Установка CMS – «1С-Битрикс: Управление сайтом» ред. «Малый бизнес», позволяющая редактировать панель навигации, структуру сайта, графическую и текстовую информацию во всех разделах сайта.

Функциональное программирование

4. Шаблонизация предоставленной верстки (страницы сайта- главная и внутренние предоставляются нашим дизайнером)

5. Настройка информационных блоков разделов сайта в соответствии с необходимыми полями предусмотренными макетом и техническим заданием

6. Настройка информационных блоков раздела «Подарки», "Цветы", «Услуги» в соответствии с необходимыми полями на основе инструмента «Каталог» с добавлением в корзину (с последующим расширением до оплаты на сайте)

7. Модуль оплаты на сайте

8. Создание трансляции каталогов партнеров на сайте

Пользователи и закрытые разделы

8. Авторизация пользователей и разграничения доступов

9. Организация закрытого раздела интерфейса пользователя (личного кабинета)

10. История переписки с клиентом

11. Календарь событий

Модули

12. Модулей баннеров

13. Фото/Видео галерея

14. Форма обратной связи

Оптимизация, SEO

16. Размещение социальных сетей (новости автоматически расшариваются в соцсети)

17. Установка счетчика посещаемости

Организация структуры и наполнение

20. Создание структуры сайта в соответствии с предоставленной иерархической структурой разделов и страниц сайта.

Все конкретика предоставляется по переписке

Алена