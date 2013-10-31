Нужна продающая страница

Нужен сайт аналог apartamenty.kz, kvartirka.su Желательно самопис, а не джумла и тд. указывайте цену. срочность не так важна. желательны примеры ваших работ на эту тему и с подобным функционалом. Форум не нужен. Можно частями сначала ...
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