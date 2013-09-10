Сайт розничного магазина

На данном этапе нужен сайт магазина, с информационными разделами, а так же с каталогом продукции.

Данный каталог очень большой, поэтому вбивать его руками не представляется возможным, необходимо использовать выгрузку из 1С.

Нужен такой вариант, при котором бы можно было сопоставить категории/товары из 1С категориям сайта, т.к. они не всегда будут совпадать, а так же на сайте один и тот же товар может находиться сразу в нескольких категориях.

Это основной технический аспект, требующий решения, в остальном стандартные вещи.

Дизайн так же понадобится.