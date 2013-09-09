Необходимо создание логотипа и сайта компании. Направление деятельности компании - агентство недвижимости. Логотип компании необходим срочно (в течение 1-3 дня). Жду Ваших предложений по цене и по условиям сотрудничества. В отношении оформления сайта направлю по эл. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт под ключ с ЦМС. Либо с шаблона либо с нуля (пример шаблона на МАГЕНТО есть. Предоставлю ссылку по запросу). Если есть возможность сделать необходимое не на МАГЕНТО - мне все равно, главное, что бы было выполнено ТЗ, а именно задуманный функционал.
Срочность: не высокая.
ТЗ - вышлю по обращении.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $2500
Надо создать сайт-каталог на базе cms Wordpress + помочь с подбором шаблона (платного или бесплатного) для существующего дизайна уже действующих сайтов Исполнитель ограничен сроком 3 недели, оплата за качество и скорость ТЗ вышлю по обоснованному запросуСайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сайт вида "фри-ланс биржа". Рассматриваю бюджетные готовые решения.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
Создать сайт каталог партнеров. Примеры back-money.ru и moneyback.ru ,есть еще несколько примеров.Нужно будет сделать некий симбиоз. Указывайте свою цену и сроки.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $900
необходимо создать сайт мед. центра. краткое ТЗ во вложении. Срок исполнения 4 недели. Сайт должен работать на PHP 5.2.0 , MySQL 5.5.31, Apache2, некоторые элементы Java на усмотрение исполнителя. Происхождение движка неважно, будь то CMS или самописный. во время ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется разработать landing page. ТЗ и тексты предоставим. Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость работы. Обязательно предоставить выполненные работы.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно сделать аналог сайта http://www.diagnos.ru/ Чтобы все было так же как там, только текст изменить рерайтом 1. Главное условие чтобы человек, пройдя тест, переходил в систему оплаты, а после завершения оплаты мог получить результаты. Предлагайте ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Добрый день. Имеется дизайн сайта. Его необходимо перенести на WP или Joomla (верстка и программирование) Ожидаю примерную стоимость разработки проекта. Срок - 1 неделя Спасибо.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать 2 лендинга на разные тематики: 2 лендинга по шаблонам из вложения. Нужно: дизайн + верстка. Сегодня выбираю исполнителя. Срок исполнения 2 дня (строго!!). Дата начала работ 10.09, дата окончания 13.09 12:00 - это СТРОГО! То есть 13.09 ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад