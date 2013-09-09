Нужен сайт под ключ с ЦМС. Либо с шаблона либо с нуля (пример шаблона на МАГЕНТО есть. Предоставлю ссылку по запросу). Если есть возможность сделать необходимое не на МАГЕНТО - мне все равно, главное, что бы было выполнено ТЗ, а именно задуманный функционал.

Срочность: не высокая.

ТЗ - вышлю по обращении.