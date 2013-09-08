Сделать 2 лендинга на разные тематики:

2 лендинга по шаблонам из вложения.

Нужно: дизайн + верстка.

Сегодня выбираю исполнителя. Срок исполнения 2 дня (строго!!). Дата начала работ 10.09, дата окончания 13.09 12:00 - это СТРОГО! То есть 13.09 в 12:00 они должны лежать на хостинге в полностью рабочем состоянии!

От Вас жду: Стоимость общую и за каждый лендинг в отдельности. Предложения по реализации (рассматриваю шаблонные варианты, но выглядеть они должны красиво!!). Примеры выполненных работ.

Готов отдать лендинги в работу по отдельности. Одному исполнителю один, другому второй.