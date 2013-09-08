Нужно реализовать 3 сайта на php-фреймворк codeigniter. кратное описание сайтов: 1) сайт проката авто (каталог+обратная связь) 2) сайт интернет-магазин обуви (каталог+обратная связь+заказ приходит на почту) 3) сайт по производству продукции (каталог+обратная связь+заказ приходит на почту) Сроки : Работа должна быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 2 лендинга на разные тематики:
2 лендинга по шаблонам из вложения.
Нужно: дизайн + верстка.
Сегодня выбираю исполнителя. Срок исполнения 2 дня (строго!!). Дата начала работ 10.09, дата окончания 13.09 12:00 - это СТРОГО! То есть 13.09 в 12:00 они должны лежать на хостинге в полностью рабочем состоянии!
От Вас жду: Стоимость общую и за каждый лендинг в отдельности. Предложения по реализации (рассматриваю шаблонные варианты, но выглядеть они должны красиво!!). Примеры выполненных работ.
Готов отдать лендинги в работу по отдельности. Одному исполнителю один, другому второй.
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