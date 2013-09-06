Сайт для певца

$100
Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

CMS любая, домен и хостинг есть.

Дизайн: можно уникальный шаблон, можно переделанный, главное чтоб смотрелось шикарно.

Подробнее о певце расскажу непосредственно исполнителю.

Схема оплаты (важный момент!):

Защита сделка посредством системы Webmoney:

1. Заливаю ТЗ на сервис вебмани

2. Утверждаем ТЗ в системе с двух сторон

3. Перевожу деньги с кодом протекции на 45 дней

4. Всё окей - отдаю код.

10 лет назад
MostWanted3
Артур 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сайт мотосалона

    создать сайт мото салона с возможностью продаж запчастей и аксессуаров, вынести формы добавления мотоциклов запчастей и аксессуаров из админки примерно они должны выглядеть как в авто ру в макетах все нарисовано, макеты отрисовать в PSD ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать сайт на основе шаблона с themforest.com

    $50

    Необходимо начать делать сайт на основе шаблона с themforest. Шаблон уже скачан, мы Вам его предоставляем. Почему говорю необходимо начать делать сайт, потому-что по сути заказчик еще контент для сайта не предоставил. Из контента ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт

    Планирую сделать сайт и хотелось бы узнать в какую сумму его можно сделать. Сайт должен быть похож на этот по расположению блоков www.pldom.ru при этом там должна присутствовать форма как здесь: http://reallyfresh.ru/order/ Так ...

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт - база данных под ключ

    $2500

    !!! Рассматриваем ТОЛЬКО кандидатов, указавших ориентировочные стоимость, сроки, на чем предлагаете разрабатывать!!! Необходимо разработать сайт, состоящий из четырех разделов. 1. для разработчиков/изобретателей - пользователь регистрируется, добавляет себя в базу изобретателей, добавляет свое изобретение в базу изобретений (платно), ...

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать сайт или создать новый

    $250

    Переделать сайт WWW.ITCG.IN.UA или создать новый. Сделать красивым удобным современным и функциональным. Так же необходимо будет сделать сайт WWW.911.IN.UA Предлагайте варианты исполнения сайта и варианты дизайна! Сайты хочу на WORDPRESS ! C независимыми универсальными модулями (если таковые будут) т.е. ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Два продающих landing page

    $50

    Необходимо сделать два отдельных landing page за умеренную плату. Сроки до 20 дней Оплата по факту на карту приватбанка, QIWI кошелек, Яндекс или др. по договоренности Цена за 2 LP

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт для певца

    CMS любая, домен и хостинг есть. Структура: Главная, Новости, Биография, Фото, Видео, Афиша, Форум Функционал: комментирование с помощью соц сетей; прослушивание музыки и просмотр видео через сайт. Форум должен быть в теле самого сайта, разделов немного, главное ...

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад