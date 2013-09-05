Создать сайт для певца

CMS любая, домен и хостинг есть.

Структура: Главная, Новости, Биография, Фото, Видео, Афиша, Форум

Функционал: комментирование с помощью соц сетей; прослушивание музыки и просмотр видео через сайт. Форум должен быть в теле самого сайта, разделов немного, главное чтоб был.

Аудитория: доминируют девушки в возрасте 14–20 лет.

Дизайн: можно уникальный шаблон, можно переделанный, главное чтоб смотрелось шикарно.

Сроки: 2 недели на всё про все.

Подробнее о певце расскажу непосредственно исполнителю.

Оплата: сложный момент, надо обсуждать. Давать сразу деньги неизвестному человеку, а потом искать его, я не готов.