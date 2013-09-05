Создать сайт для певца

Сайты «под ключ»Закрыт41 заявка301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

CMS любая, домен и хостинг есть.

Структура: Главная, Новости, Биография, Фото, Видео, Афиша, Форум

Функционал: комментирование с помощью соц сетей; прослушивание музыки и просмотр видео через сайт. Форум должен быть в теле самого сайта, разделов немного, главное чтоб был.

Аудитория: доминируют девушки в возрасте 14–20 лет.

Дизайн: можно уникальный шаблон, можно переделанный, главное чтоб смотрелось шикарно.

Сроки: 2 недели на всё про все.

Подробнее о певце расскажу непосредственно исполнителю.

Оплата: сложный момент, надо обсуждать. Давать сразу деньги неизвестному человеку, а потом искать его, я не готов.

10 лет назад
MostWanted3
Артур 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
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