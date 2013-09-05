Программисты

Добрый день.

Набираются в студию профессионалы. Нужны люди, которые умеют не только верстать, но и делать полноценные сайты с нуля. По каким CMS будем работать:

- Joomla

- WP

- Bitrix

- opencart

- DLE

- ImageCMS

- Drupal

Ваши качества:

Пунктуальность

делать работы, согласно ТЗ

Не срывать сроки

Во время работы быть на связи

Если не можете сделать что-то, то не браться

Если требуются правки, то их выполнять.

При подаче заявки указывать:

Возраст

Опыт работы с CMS, в который вы Профи

Как с Вами связаться

Часы работы

Система оплаты, по которой Вам удобно получать деньги

P.S

Студиям и командам не оставлять отклик.

С Уважением Евгений!