Интернет-магазин продажи носков оптом

Добрый день! Необходимо разработать сайт. ТЗ прикрепил. Обязательно в ответе указывайте стоимость и срок выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Четкого ТЗ пока не писал. Хочется понять кто, что и за сколько делает. Кто грамотно себя поведет, том будету счастье!
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