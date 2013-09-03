Landing pages под ключ

Ищу команду для разработки лэндинга "под ключ".

Хотим все сделать (от проектирования до запуска и тех. поддержки) у одной команды.

Что мне важно знать:

1. стоимость работы твоей команды

2. состав команды, кто есть:

копирайтер, проектировщик, аналитик, дизайнер, верстальщик, программер... ?

3. сроки исполнения и вариации по срокам

4. перечень работ, которые входят в стоимость:

проектирование, отрисовка, верстка, рекламный копирайтинг,

хостинг (на какой срок?), тех. поддержка (условия).

5. варианты исполнения лендинга:

отрисуем под заказчика / подгоним какой-нить шаблон из своей базы.

6. портфолио работ / дополнительно можно указать сроки и стоимость некоторых работ

Портфолио раздели на релевантные нашим задачам работы и "другие".

7. может быть есть еще-то, что ты хочешь до меня донести о своей команде или умениях.

К примеру, есть у вас человек на seo или ppc, или есть толковый аналитик по трафику и тд.

Формат ответа:

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твой ответ под ним

> цитата моего вопроса

твой ответ под ним

Прошу писать связным текстом: конкрентно и развернуто.

Отклики в 1-2 строчки читать не хочу, т.к. считаю, что диалог надо строить сразу предметно.

Жду откликов, ребят.

PS

Если ты – человек-пароход, т.е. можешь большую часть работ делать сам,

то тоже откликнись и укажи, что именно можешь и чего не можешь (+примеры).

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