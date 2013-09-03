Landing pages под ключ

!!!!!!!!!!!!!!Кандидатов без указания стоимости и сроков не рассматриваю.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Необходим CMS под ключ по продаже так называемых, ваучеров. Суть: есть сайт http://*************/home.php?cm=1 , предлагающий стать клиентами купив один из трех (на данный момент) пакетов. Эти пакеты можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу команду для разработки лэндинга "под ключ".
Хотим все сделать (от проектирования до запуска и тех. поддержки) у одной команды.
Что мне важно знать:
1. стоимость работы твоей команды
2. состав команды, кто есть:
копирайтер, проектировщик, аналитик, дизайнер, верстальщик, программер... ?
3. сроки исполнения и вариации по срокам
4. перечень работ, которые входят в стоимость:
проектирование, отрисовка, верстка, рекламный копирайтинг,
хостинг (на какой срок?), тех. поддержка (условия).
5. варианты исполнения лендинга:
отрисуем под заказчика / подгоним какой-нить шаблон из своей базы.
6. портфолио работ / дополнительно можно указать сроки и стоимость некоторых работ
Портфолио раздели на релевантные нашим задачам работы и "другие".
7. может быть есть еще-то, что ты хочешь до меня донести о своей команде или умениях.
К примеру, есть у вас человек на seo или ppc, или есть толковый аналитик по трафику и тд.
Формат ответа:
> цитата моего вопроса
твой ответ под ним
> цитата моего вопроса
твой ответ под ним
Прошу писать связным текстом: конкрентно и развернуто.
Отклики в 1-2 строчки читать не хочу, т.к. считаю, что диалог надо строить сразу предметно.
Жду откликов, ребят.
PS
Если ты – человек-пароход, т.е. можешь большую часть работ делать сам,
то тоже откликнись и укажи, что именно можешь и чего не можешь (+примеры).
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