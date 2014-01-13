Необходимо создать сайт политической партии с нуля, со всем необходимым функционалом. Предпочтительно на WP, с уникальным дизайном. Подробнее при личной переписке.

Рассматриваются ответственные кандидаты на выполнение заказа с большим опытом работы с WP.

Примеры работ можно оставлять здесь или показать при личном общении.