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Необходимо создать сайт политической партии с нуля, со всем необходимым функционалом. Предпочтительно на WP, с уникальным дизайном. Подробнее при личной переписке.
Рассматриваются ответственные кандидаты на выполнение заказа с большим опытом работы с WP.
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