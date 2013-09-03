Создание сайта

Ищу команду для разработки лэндинга "под ключ". Хотим все сделать (от проектирования до запуска и тех. поддержки) у одной команды. Что мне важно знать: 1. стоимость работы твоей команды 2. состав команды, кто есть: копирайтер, проектировщик, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создание интернет-магазина с функционалом аукциона.
Самый обычный функционал магазина, пользователь может только участвовать, размещать
лоты/товары может только АДМИН. Рассылка напоминаний + формирование счета по выигранным позициям,
личный кабинет и т.п.
Функционал минимальный. более подробно готов обсудить с претендентом.
Сроки и сумму указывайте в проекте.
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