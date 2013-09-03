Создание сайта

Ищу команду для разработки лэндинга "под ключ". Хотим все сделать (от проектирования до запуска и тех. поддержки) у одной команды. Что мне важно знать: 1. стоимость работы твоей команды 2. состав команды, кто есть: копирайтер, проектировщик, ...