Создать прокладку

Планируется новый проект по созданию сайта для инфобизнеса (проведение онлайн и офлайн тренингов, продажа дисков). Проект фактически только в начальной стадии, поэтому нужно все с самого начала, от логотипа, вебдизайна сайта, самого сайта для инфобизнеса, ...