Создание сайта для инфобизнеса

Планируется новый проект по созданию сайта для инфобизнеса (проведение онлайн и офлайн тренингов, продажа дисков). Проект фактически только в начальной стадии, поэтому нужно все с самого начала, от логотипа, вебдизайна сайта, самого сайта для инфобизнеса, до поддержания сайта, создания подписных страниц, раскрутка в поисковиках, продвижение в соцсетях. В общем план работы большой. Реально нужен человек, который в состоянии быть реальным помощником и в чем-то учителем в проекте.

Всех, кто заинтересован длительным сотрудничеством и имеющим опыт такой работы прошу скидывать свои цены на услуги по каждому конкретному пункту, как-то создание лого, вебдизайн, сам сайт, подписные страницы, поддержка сайта и т.д. Сайт необходимо сделать на Вордпресе.

В приложении предварительное ТЗ для сайта, которое будем в дальнейшем разбирать по полкам. Пока только наброски.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество.