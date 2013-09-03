Создать сайт для учебного центра на framework Yii

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок174 просмотра
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Требуется грамотное (без повторяющегося кода) создание сайта на фреймворке Yii для учебного центра с разветвленной сетью филиалов. Цель – сайт с множеством мини сайтов каждого филиала в разных городах с которых информация будет дублироваться в один из общих городских сайтов.

Дизайн сайта в псд готов. Дизайна админки нет но она должна быть логически понятна и разделять доступ для разных филиалов.

Рассмотрю только с портфолио на Фреймворке и желательно примерами админки, карты базы и структуры кода.

Убедительная просьба не пытаться использовать ваш опыт в переговорах и убеждениях. Самым действенными аргументом послужат ваши примеры работ и частичное раскрытие технологии создания о чем описано выше.

Просьба направлять ваши примеры на емайл [email protected]

10 лет назад
Morebit
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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