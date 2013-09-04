Исполнитель редизайна шаблонов и создания сайтов

Нуждаемся в человеке для постоянного сотрудничества для редизайна шаблонов и создания сайтов на wordpress по медицинской тематике. Для нас важна оперативность, выполнение работы в разумные сроки, оплата труда сдельная, обговорим стоимость одного ресурса. Оставляйте ваши заявки с примерами работ и примерными ценами. Мы свяжемся с вами, покажем наши примеры и ожидания, обсудим возможности сотрудничества. Спасибо.