Создание интернет магазина под ключ

Действительно сильная контора, выполнили все точно в срок. понравилось то что смогли разъяснить все плюсы и минусы. сделали много интересных и полезных фишек которых даже не было в задании. так же подписали соглашение об обслуживании за смешные деньги. всем советую с ними работать.