Создание интернет магазина под ключ

$600
Сайты «под ключ»Завершен35 заявок272 просмотра
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требуется создать интернет-магазин по продаже ноутбуков. Требуется: дизайн, верстка и натяжка на цмс. ТЗ вышлю исполнителю.

10 лет назад
HidenDom
32 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
ASWardag
Юлия 
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$600
7 дней
Действительно сильная контора, выполнили все точно в срок. понравилось то что смогли разъяснить все плюсы и минусы. сделали много интересных и полезных фишек которых даже не было в задании. так же подписали соглашение об обслуживании за смешные деньги. всем советую с ними работать.
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