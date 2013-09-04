Сайт - гибрид онлайн газеты и блога

Сайты «под ключ»Закрыт34 заявки307 просмотров
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Здравствуйте!

Концепция изменилась - нужен специалист по ДРУПАЛУ.

Сайт - гибрид онлайн газеты и блога. Т.е. информационный новостной сайт с возможностью добавления пользовательского контента.

В дальнейшем будут прикручиваться разные платные опции для пользователей.

Пожалуйста, не отвечайте на мой проект, если вы:

1) не можете самостоятельно оценить стоимость своих работ и задаете мне вопросы "а сколько вы можете заплатить".

2) рассылаете шаблонные письма на любые проекты, я подозреваю, что вы даже не читаете объявления.

3) если вы не спец в ДРУПАЛе, но готовы изучить его дня меня.

Человек разыскивается добрый и отзывчивый. Который будет советовать, а не спрашивать у меня.

Спасибо!

П.С. Опыт разработки аналогичных сайтов +100000 к решению о выборе исполнителя. Пожалуйста, показывайте ссылки на ваши работы

10 лет назад
ololorita
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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