Нуждаемся в человеке для постоянного сотрудничества для редизайна шаблонов и создания сайтов на wordpress по медицинской тематике. Для нас важна оперативность, выполнение работы в разумные сроки, оплата труда сдельная, обговорим стоимость одного ресурса. ...
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Здравствуйте!
Концепция изменилась - нужен специалист по ДРУПАЛУ.
Сайт - гибрид онлайн газеты и блога. Т.е. информационный новостной сайт с возможностью добавления пользовательского контента.
В дальнейшем будут прикручиваться разные платные опции для пользователей.
Пожалуйста, не отвечайте на мой проект, если вы:
1) не можете самостоятельно оценить стоимость своих работ и задаете мне вопросы "а сколько вы можете заплатить".
2) рассылаете шаблонные письма на любые проекты, я подозреваю, что вы даже не читаете объявления.
3) если вы не спец в ДРУПАЛе, но готовы изучить его дня меня.
Человек разыскивается добрый и отзывчивый. Который будет советовать, а не спрашивать у меня.
Спасибо!
П.С. Опыт разработки аналогичных сайтов +100000 к решению о выборе исполнителя. Пожалуйста, показывайте ссылки на ваши работы
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