Здравствуйте!

Концепция изменилась - нужен специалист по ДРУПАЛУ.

Сайт - гибрид онлайн газеты и блога. Т.е. информационный новостной сайт с возможностью добавления пользовательского контента.

В дальнейшем будут прикручиваться разные платные опции для пользователей.

Пожалуйста, не отвечайте на мой проект, если вы:

1) не можете самостоятельно оценить стоимость своих работ и задаете мне вопросы "а сколько вы можете заплатить".

2) рассылаете шаблонные письма на любые проекты, я подозреваю, что вы даже не читаете объявления.

3) если вы не спец в ДРУПАЛе, но готовы изучить его дня меня.

Человек разыскивается добрый и отзывчивый. Который будет советовать, а не спрашивать у меня.

Спасибо!

П.С. Опыт разработки аналогичных сайтов +100000 к решению о выборе исполнителя. Пожалуйста, показывайте ссылки на ваши работы