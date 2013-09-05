Нужен интернет-магазин

Сайты «под ключ»Закрыт51 заявка307 просмотров
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Требуется создать красивый интернет-магазин по продаже бытовой техники на удобной системе управления. Домен и хостинг уже имеется.

Функционал стандартный

Дизайн нравится

http://www.tehnika.ru/

http://mimifriends.com.ua/

http://www.5ok.com.ua/

10 лет назад
platpol
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ionchevslava
Вячеслав 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$700
14 дней
Сайт не смог (или не захотел) доделывать, хотя оплата была внесена в полной мере. Видно переоценил свои способности. Деньги возвращать отказался. Пришлось найти другого специалиста и в итоге доплатить кругленькую сумму.
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