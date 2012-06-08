platpol

Наталья platpol

 
42 годаУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доделать несколько пунктов на opencart

    Нужно решить такие проблемы: 1) Скорость загрузки страниц сайта - увеличить скорость. 2) Сделать автоматически генерирующуюся карту сайта (Sitemap) для яндекса и гугл 3) Код товара - что бы его было видно не только в карточке ...

    OpenCartКарточки товаров
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен интернет-магазин

    Требуется создать красивый интернет-магазин по продаже бытовой техники на удобной системе управления. Домен и хостинг уже имеется. Функционал стандартный Дизайн нравится http://www.tehnika.ru/ http://mimifriends.com.ua/ http://www.5ok.com.ua/

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и верстка на Shop-script

    Нужен дизайн и верстка для интернет-магазина на Shop-script. Домен и хостинг уже имеется - интернет-магазин на Shop-script, но хочется профессиональный, красивый дизайн. Нравится такой: http://www.tehnika.ru/ ICQ 577-999-517

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
alys2007
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Доделать несколько пунктов на opencart
+1
С человеком было приятно работать. Сделал все что нужно быстро и качественно - видно, что мастер своего дела. Буду дальше обращаться при надобности и всем рекомендую!
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