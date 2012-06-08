Необходимо продвижение и индексация сайта бытовой техники в Google и Yandex. Сайт должен быть на первых страницах. Движок сайта: opencart Сайт tehnoweb.dp.ua
- Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно решить такие проблемы: 1) Скорость загрузки страниц сайта - увеличить скорость. 2) Сделать автоматически генерирующуюся карту сайта (Sitemap) для яндекса и гугл 3) Код товара - что бы его было видно не только в карточке ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется создать красивый интернет-магазин по продаже бытовой техники на удобной системе управления. Домен и хостинг уже имеется. Функционал стандартный Дизайн нравится http://www.tehnika.ru/ http://mimifriends.com.ua/ http://www.5ok.com.ua/Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужен дизайн и верстка для интернет-магазина на Shop-script. Домен и хостинг уже имеется - интернет-магазин на Shop-script, но хочется профессиональный, красивый дизайн. Нравится такой: http://www.tehnika.ru/ ICQ 577-999-517Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
С человеком было приятно работать. Сделал все что нужно быстро и качественно - видно, что мастер своего дела. Буду дальше обращаться при надобности и всем рекомендую!