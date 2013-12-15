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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
С человеком было приятно работать. Сделал все что нужно быстро и качественно - видно, что мастер своего дела. Буду дальше обращаться при надобности и всем рекомендую!
$250
10 баллов
10 лет назад
Давно собирался поделиться мнением о сотрудничестве с Александром. Убежден, что мне очень повезло, когда среди массы заявок для своего первого проекта, я чисто интуитивно остановил свой выбор на его кандидатуре. И не ошибся. Что я могу сказать…Александр большой профессионал. Настоящий программист с отлично развитым системным мышлением и, что часто бывает важно, отсутствием «звездной болезни». А то программисты, знаете ли, люди своеобразные..Александр не из таких. Всегда был доступен в скайпе, готов к диалогу, спокойно реагировал на замечания и «глупые вопросы» своего неопытного клиента. Был терпелив и методичен в работе. Лично мне повезло, что свой первый проект я доверил этому человеку. По неопытности, мне не всегда правильно удавалось сформулировать задачу, но часто было достаточно только задать нужное направление, идею, а Александр уже сам находил оптимальное решение исходя из своего опыта. В итоге я без особых проволочек получил то, к чему стремился. Все задачи решены. Сайт летает, деньги крутятся. Кстати, админка также претерпела кучу изменений и сейчас там сможет работать даже самый неопытный оператор. Потому что Все на своих местах, все интуитивно понятно, были внедрены всякие «авторские фишки». Все очень удобно. Все работает без багов и ошибок, без головняка и тормозов. Отдельно хочу отметить, как Александр охотно делился со мной своими соображениями и давал советы, которые реально сэкономили мне потом деньги на продвижении проекта. Я имею ввиду сео, оптимизацию и прочую хрень. Вообщем, я доволен. Буду обращаться еще. И вам советую. Если вы хотите получить то, что изначально задумывали, иметь под рукой надежного помощника-программиста, то вам сюда.
Интернет-магазины
2 отзыва
от $250
от 7 дней
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