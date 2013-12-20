Доделать несколько пунктов на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки186 просмотров

Нужно решить такие проблемы:

1) Скорость загрузки страниц сайта - увеличить скорость.

2) Сделать автоматически генерирующуюся карту сайта (Sitemap) для яндекса и гугл

3) Код товара - что бы его было видно не только в карточке товара, но и везде - в спец предложении, в каталоге.

Сайт www.tehnoweb.dp.ua

Opencart
11 лет назад
platpol
43 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alys2007
54 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
С человеком было приятно работать. Сделал все что нужно быстро и качественно - видно, что мастер своего дела. Буду дальше обращаться при надобности и всем рекомендую!
+1

Заявки фрилансеров

alys2007
54 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад