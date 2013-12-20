Срочно разыскивается профессионал с опытом и умением разбираться в чужом коде\модуле Есть ряд нестандартных модулей которые надо переделать, доделать, модифицировать и улучшить Я хороший работодатель и у меня есть отзывы, всегда плачу за ...
Доделать несколько пунктов на opencart
Нужно решить такие проблемы:
1) Скорость загрузки страниц сайта - увеличить скорость.
2) Сделать автоматически генерирующуюся карту сайта (Sitemap) для яндекса и гугл
3) Код товара - что бы его было видно не только в карточке товара, но и везде - в спец предложении, в каталоге.
Сайт www.tehnoweb.dp.ua
Выбранный исполнитель
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