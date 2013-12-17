Доработать интернет-магазин

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joomla 2.5 virtuemart 2.0

Необходимо доработать модуль подбора товаров (возможно также модуль сравнения товаров), добавить кнопку купить в списке товаров категории, настроить нормальный вид оформления заказа (проще, чем есть сейчас), настроить оплату через paymaster (настроить модуль по необходимости).

Стоимость покупки платных модулей при необходимости оплачивается.