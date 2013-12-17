Доработать интернет-магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки161 просмотр

Адрес магазина demo.vseprokuhni.ru

joomla 2.5 virtuemart 2.0

Необходимо доработать модуль подбора товаров (возможно также модуль сравнения товаров), добавить кнопку купить в списке товаров категории, настроить нормальный вид оформления заказа (проще, чем есть сейчас), настроить оплату через paymaster (настроить модуль по необходимости).

Стоимость покупки платных модулей при необходимости оплачивается.

Joomla
11 лет назад
fierija
Вера 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров