Нужно интегрировать 1С с интернет-магазином

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка122 просмотра

Нужно интегрировать InstantShop c 1C. Вот на этом сайте http://sib-man.ru/shop

11 лет назад
dmit-1
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров