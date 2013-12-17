Надо сделать тему для вордпресса (wordpress\wp-content\themes). Если вы раньше для вордпресса(wordpress) темы не делали, добавляться в исполнители ненадо! Тема должна быть совместима с плагином wp-shop, надо учитывать ...
Нужно интегрировать 1С с интернет-магазином
Нужно интегрировать InstantShop c 1C. Вот на этом сайте http://sib-man.ru/shop
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