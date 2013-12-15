Программирование на кохане, каталог товаров

Нужен еще один интернет магазин ..Сделать нужно под ключ , точную копию http://demo.ksenmart.ru но с изюменкой как внутри так и снаружи,чтобы был уникальным..Домен и хостинг предоставлю..Функционально он должен быть точным, но визуально можно внести изюминку(лекту)..Он ...