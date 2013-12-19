Настроить sh404sef на джумле 1.5

$5
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Завершен2 заявки143 просмотра

Настроить sh404sef на джумле 1.5

Сам компонент sh404sef установлен на русском языке, его только нужно правильно настроить и запустить

Joomla
11 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Сделал всё чётко! Советую
Ответственный заказчик. Все, что нужно для работы, предоставил и оплатил работу без проблем.

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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