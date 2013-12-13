Доработка модуля Opencart

!. Необходимо доработать вывод php интегрированого модуля в магазин опенкарт

Проще говоря есть модуль он интегрирован в магазин при покупке клиент покупает товар(запчасть) ,после запчасть попадает в корзину вместе с информацией с какого склада был заказ(складов может быть много).В опенкарт надо вывести эту информацию из корзины в админку(скриншот можно посмотреть) что бы было видно номер запчасти и номер склада+поставщик(эта информация попадает в корзину но не видно в админке)

сам модуль http://tecdoc-module.com/parts/

http://tecdoc-module.com/

магазин http://avto-parts.com.ua/

2. Надо убрать модуль с главной страницы сайта, на страницу http://avto-parts.com.ua/parts/ но сделать так чтоб на старнице http://avto-parts.com.ua/parts/ не было меню(модуля категорий) На главной только окно поиска+стандартный магазин опенкарт.

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