Всем привет! История такая... заказал изготовление интернет-магазина чая с нуля у одних ребят, после четырех (!) месяцев ожидания у меня не хватило терпения и я прекратил с ними сотрудничать. Теперь у ...
Доработка И-М на Opencart
Прикрутить и настроить доставку:
- доставка курьером ЦЕНА Xр. в пределах МКАД, за мкад до 5км – ЦЕНА Yр.
- самовывоз бесплатно
- почта России (от веса)
- доставка через почтоматы Qiwi Post: qiwipost.ru/__1_145.html
Прикрутить и настроить оплату через модуль робокассы.
Объяснить как это всё работает.
Заявки фрилансеров
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