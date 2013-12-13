Здравствуйте, нужно убрать из sitemap страницы пагинации с окончанием: offset12
Доработки интернет-магазина на OpenCart
Необходимо сделать некоторые правки / доработки в интернет-магазине OpenCart.
Список работ:
1) Находясь в карточке какого-либо товара должна быть возможность вернуться в категорию (в котором он находится) с помощью меню (раздел сейчас не активен), а не пользуясь браузером. В левом меню раздел должен быть активным.
2) На странице категории нужно отцентрировать заголовки под картинками категорий.
3) На странице категорий кликабельной должна быть и картинка, и заголовок.
4) Шапку (Только на интернет-магазине) сделать так, чтоб при прокручивании вниз она пряталась.
5) Телефоны в меню (в шапке) на сайте в три строчки, а на планшете - не в три строчки. Нужно исправить на три
6) Изменить время работы магазина в шапке
7) В товаре дня на главной странице сделать автоскрол
8) Автоскрол производителей внизу страницы.
9) Добавить пункт меню “Аккаунт” вверху возле пункта "о нас".
10) Установить и настроить модуль для выгрузки картинок с Google
(пример, http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=5862)
11) В каталоге товара сделать кликабельной всю область товара
Если есть вопросы - пишите.
В заявках оставляйте стоимость и сроки выполнения работы.
Сделать нужно максимально быстро.
Заявки фрилансеров
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