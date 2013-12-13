Доработки интернет-магазина на OpenCart

Необходимо сделать некоторые правки / доработки в интернет-магазине OpenCart.

Список работ:

1) Находясь в карточке какого-либо товара должна быть возможность вернуться в категорию (в котором он находится) с помощью меню (раздел сейчас не активен), а не пользуясь браузером. В левом меню раздел должен быть активным.

2) На странице категории нужно отцентрировать заголовки под картинками категорий.

3) На странице категорий кликабельной должна быть и картинка, и заголовок.

4) Шапку (Только на интернет-магазине) сделать так, чтоб при прокручивании вниз она пряталась.

5) Телефоны в меню (в шапке) на сайте в три строчки, а на планшете - не в три строчки. Нужно исправить на три

6) Изменить время работы магазина в шапке

7) В товаре дня на главной странице сделать автоскрол

8) Автоскрол производителей внизу страницы.

9) Добавить пункт меню “Аккаунт” вверху возле пункта "о нас".

10) Установить и настроить модуль для выгрузки картинок с Google

(пример, http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=5862)

11) В каталоге товара сделать кликабельной всю область товара

Если есть вопросы - пишите.

В заявках оставляйте стоимость и сроки выполнения работы.

Сделать нужно максимально быстро.